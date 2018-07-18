Новости дня
Маржинальность букмекерских организаций в России на ЧМ-2018 составила 8-9%
18 июль 2018 (12:04)
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2018. Маржинальность букмекерских организаций в России по итогам Чемпионата мира по футболу-2018 составила 8-9% или 10-12,5 млрд руб., пишет газета «Коммерсантъ».
По данным издания, в течение ЧМ-2018 из-за непредсказуемости итогов игр прибыль букмекеров росла, однако на финансовое положение повлияла победа в финале фаворита мундиаля — Франции.
Общий объем ставок, по оценке ряда участников рынка, составил до 250 млрд руб., включая «серую» зону букмекерского бизнеса (около 40%).
По данным издания, в течение ЧМ-2018 из-за непредсказуемости итогов игр прибыль букмекеров росла, однако на финансовое положение повлияла победа в финале фаворита мундиаля — Франции.
Общий объем ставок, по оценке ряда участников рынка, составил до 250 млрд руб., включая «серую» зону букмекерского бизнеса (около 40%).
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Обрабатывающие производства оказались в лидерах по убыткам среди свердловских предприятий
- Обрабатывающие производства оказались в лидерах по убыткам среди свердловских предприятий
- Правительство РФ увеличило расходы на подготовку к ЧМ-2018 по футболу на 1,4 млрд рублей
- На проведение ЧМ-2018 в России потратят свыше 600 млрд рублей
- На проведение ЧМ-2018 по футболу запланировано 440 млрд рублей бюджетных средств