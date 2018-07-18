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Маржинальность букмекерских организаций в России на ЧМ-2018 составила 8-9%

18 июль 2018 (12:04)

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2018. Маржинальность букмекерских организаций в России по итогам Чемпионата мира по футболу-2018 составила 8-9% или 10-12,5 млрд руб., пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, в течение ЧМ-2018 из-за непредсказуемости итогов игр прибыль букмекеров росла, однако на финансовое положение повлияла победа в финале фаворита мундиаля — Франции.

Общий объем ставок, по оценке ряда участников рынка, составил до 250 млрд руб., включая «серую» зону букмекерского бизнеса (около 40%).

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