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Правительство РФ направит регионам 36 млрд рублей на повышение МРОТ

УрБК, Москва, 17.07.2018. Правительство РФ направит регионам 36 млрд руб. из Резервного фонда на повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление председателя кабмина Дмитрия Медведева.



«Мы знаем, что в ряде регионов чувствительной стала эта тема. Регионы не так легко способны решить эту задачу, я имею в виду повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума», — сказал председатель правительства РФ.



По его словам, все необходимые документы для транша подписаны. В настоящее время в кабмине прорабатывается вопрос о дополнительной помощи регионам в решении вопроса с повышением МРОТ.

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