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Правительство РФ направит регионам 36 млрд рублей на повышение МРОТ

17 июль 2018 (17:29)

УрБК, Москва, 17.07.2018. Правительство РФ направит регионам 36 млрд руб. из Резервного фонда на повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление председателя кабмина Дмитрия Медведева.

«Мы знаем, что в ряде регионов чувствительной стала эта тема. Регионы не так легко способны решить эту задачу, я имею в виду повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума», — сказал председатель правительства РФ.

По его словам, все необходимые документы для транша подписаны. В настоящее время в кабмине прорабатывается вопрос о дополнительной помощи регионам в решении вопроса с повышением МРОТ.

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