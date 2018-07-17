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В России в I полугодии объем розничной продажи алкоголя вырос на 11,4%

УрБК, Москва, 17.07.2018. Объем розничной продажи в России алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) в январе-июне 2018 года составил 98,3 млн декалитров (дал), что на 11,4% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального союза защиты прав потребителей.



При этом в июне текущего года было продано 16,63 млн дал алкогольной продукции (+11,5% к июню 2017 года).



Объем розничной продажи шампанских и игристых вин в январе-июне 2018 года составил 6,57 млн дал, увеличившись на 4,2%. Рост продаж этой категории в июне составил 7%, достигнув показателя в 1,04 млн дал.



Объем розничной продажи вин в январе-июне 2018 года составил 23,93 млн дал (+8,1%), в том числе в июне продано 4,23 млн дал (+7,4%). Объем розничной продажи водки в I полугодии составил 34,35 млн дал, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2017 года. В июне продано 5,7 млн дал водки (+9,5%).

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