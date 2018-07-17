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Индекс добычи полезных ископаемых в Свердловской области за год сократился на 11,6%

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2018. Индекс добычи полезных ископаемых в Свердловской области в январе-июне 2018 года сократился на 11,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом говорится в материалах Свердловскстата.



Самое сильное падение зафиксировано в сфере ремонта и монтажа машин и оборудования — на 37,6% и производства бумаги и бумажных изделий — на 31,9%.



В целом же за указанный период индекс промпроизводства региона вырос на 7%. Самые высокие показатели зарегистрированы в области производства машин и оборудования — рост на 42,7% и производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — 39,6%.

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