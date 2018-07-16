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В июне жители России сократили потребление молока на 4,7%
16 июль 2018 (14:01)
УрБК, Москва, 16.07.2018. В июне 2018 года жители России сократили потребление шоколада, кофе и молока, однако увеличили потребление бутилированной воды. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного холдингом «Ромир».
В июне индекс «Кофе с молоком» (в который входят шоколад, кофе, молоко и бутилированная вода) значительно снизился — на 4,5% относительно мая. Этот показатель стал не только самым низким с начала года, но и наименьшим, начиная с июля 2015-го. По сравнению с маем россияне сократили покупки всех продуктов, входящих в индекс, кроме воды. Ее потребление выросло на 4,3%. Кофе в июне купили меньше на 2,9%, молока — на 4,7%, шоколада — на 6%.
По сравнению с июнем прошлого года значения индекса «Кофе с молоком» снизились на 5,8%.
«Падающий интерес к кофе, молоку и шоколаду объясняется, вероятно, сезонным фактором — летом воды пьют больше, в то время как кофе с молоком так же, как и шоколад, предпочитают в холодное время года. Однако данные в сравнении с июнем 2017 года говорят об общей тенденции к сокращению покупок товаров, входящих в индекс. Вероятно, домохозяйства продолжают экономить на том, что не является предметом первой необходимости», — пояснили в пресс-службе холдинга.
Что касается цены, то вода в июне также показала рост, хоть и не очень значительный — на 1% к маю текущего года. Все остальное подешевело: кофе — на 5,9%, молоко — на 1,1%, шоколад — на 4%.
«Эта тенденция объясняется конкурентной борьбой за потребителя. Ассортимент товаров растет, в том числе за счет того, что торговые сети активно выпускают собственные марки, в первую очередь шоколад, при том, что количество покупателей шоколада и кофе не увеличивается. В этом случае производители стараются привлечь потребителя, в том числе и за счет снижения цен на свою продукцию», — отметила руководитель практики панельных исследований «Ромир» Инна Афанасенко.
В июне индекс «Кофе с молоком» (в который входят шоколад, кофе, молоко и бутилированная вода) значительно снизился — на 4,5% относительно мая. Этот показатель стал не только самым низким с начала года, но и наименьшим, начиная с июля 2015-го. По сравнению с маем россияне сократили покупки всех продуктов, входящих в индекс, кроме воды. Ее потребление выросло на 4,3%. Кофе в июне купили меньше на 2,9%, молока — на 4,7%, шоколада — на 6%.
По сравнению с июнем прошлого года значения индекса «Кофе с молоком» снизились на 5,8%.
«Падающий интерес к кофе, молоку и шоколаду объясняется, вероятно, сезонным фактором — летом воды пьют больше, в то время как кофе с молоком так же, как и шоколад, предпочитают в холодное время года. Однако данные в сравнении с июнем 2017 года говорят об общей тенденции к сокращению покупок товаров, входящих в индекс. Вероятно, домохозяйства продолжают экономить на том, что не является предметом первой необходимости», — пояснили в пресс-службе холдинга.
Что касается цены, то вода в июне также показала рост, хоть и не очень значительный — на 1% к маю текущего года. Все остальное подешевело: кофе — на 5,9%, молоко — на 1,1%, шоколад — на 4%.
«Эта тенденция объясняется конкурентной борьбой за потребителя. Ассортимент товаров растет, в том числе за счет того, что торговые сети активно выпускают собственные марки, в первую очередь шоколад, при том, что количество покупателей шоколада и кофе не увеличивается. В этом случае производители стараются привлечь потребителя, в том числе и за счет снижения цен на свою продукцию», — отметила руководитель практики панельных исследований «Ромир» Инна Афанасенко.
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