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В I полугодии 2018 года зарплаты в сфере гостеприимства в России сократились на 3,4%

УрБК, Москва, 16.07.2018. В I полугодии 2018 года зарплаты в сфере гостеприимства в России сократились на 3,4%, говорится в исследовании HeadHunter.



Как поясняют авторы доклада, анализ проводился по зарплатам специалистов и ведущих специалистов в разных отраслях. Согласно исследованию, в I полугодии средний доход в отрасли HoReCa (отели, рестораны и кафе — прим. ред.) составил 42 тыс. 856 руб. При этом снизили зарплаты лишь 12% компаний в отрасли, 47% не изменили, еще 41% ― подняли.



Помимо HoReCa отрицательную динамику показала сфера IT, в которой доходы снизились на 0,4%, до 81 тыс. 273 руб.



Наибольший прирост зарплат показали предприятия непищевой (5%) и пищевой (3,9%) промышленности, недвижимость (3,4%), а также химпроизводство и розница (обе отрасли по 3,3%).

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