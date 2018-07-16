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Жители Свердловской области осуждены за организацию азартных игр под видом компьютерного клуба

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2018. В Свердловской области осужден Дмитрий Балакин и Светлана Шмырева, признанные виновными в организации азартных игр под видом компьютерного клуба в Артемовском. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



Как было установлено в ходе разбирательства в Артемовском горсуде, Д. Балакин приобрел 11 компьютеров и установил на них программу для азартных игр HolyTrade. Далее мужчина арендовал помещение на улице Ленина и устроил там подобие клуба. По объявлению подсудимый нашел администратора — С. Шмыреву, которая искала игроков и собирала выручку. За каждый рабочий день женщина получала 500 руб.



Уголовное дело было возбуждено по статье 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Дмитрий Балакин своей вины не признал. С его слов, он нашел в интернете информацию о том, что такая деятельность законная. От «компьютерного клуба» он предполагал получить прибыль за комиссионное вознаграждение, получаемое за привлечение на интернет-портал игроков.



По решению суда к условному сроку были приговорены и организатор «компьютерного клуба», и администратор. Каждому подсудимому было назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно. Д. Балакин обжаловал решение первой инстанции.



Свердловский облсуд, рассмотрев его апелляционную жалобу, оставил решение Артемовского горсуда без изменения.

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