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В Свердловской области объявлено предупреждение из-за смога

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2018. В Свердловской области до вечера 18 июля объявлены неблагоприятные метеорологические условия из-за безветренной погоды. Об этом сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.



«С 20 часов 13 июля до 20 часов 18 июля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», ― предупреждают в Свердловском Гидрометцентре.



Подобная безветренная погода может привести к смогу в крупных промышленных городах региона.

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