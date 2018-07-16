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В Свердловской области объявлено предупреждение из-за смога
16 июль 2018 (09:30)
УрБК, Екатеринбург, 16.07.2018. В Свердловской области до вечера 18 июля объявлены неблагоприятные метеорологические условия из-за безветренной погоды. Об этом сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«С 20 часов 13 июля до 20 часов 18 июля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», ― предупреждают в Свердловском Гидрометцентре.
Подобная безветренная погода может привести к смогу в крупных промышленных городах региона.
«С 20 часов 13 июля до 20 часов 18 июля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», ― предупреждают в Свердловском Гидрометцентре.
Подобная безветренная погода может привести к смогу в крупных промышленных городах региона.
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