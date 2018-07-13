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Авиапарк «Уральских авиалиний» пополнился еще одним самолетом Airbus A321

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2018. Авиалайнер А321 под номером VQ-BGY пополнил парк воздушных судов авиакомпании «Уральские авиалинии». Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



Как и прежние самолеты, данный аэробус был приобретен в операционный лизинг. Общая вместимость лайнера составляет 220 кресел экономического класса. Теперь в воздушном парке авиакомпании 46 самолетов (15 из них — А321, 24 — А320, 7 — А319).



«В Екатеринбург Airbus A321 прибыл из Нидерландов. Уже сегодня аэробус отправился в свой первый рейс — он доставил пассажиров из Екатеринбурга в Анапу», — рассказали в пресс-службе.



Напомним, программа обновления авиапарка стартовала в «Уральских авиалиниях» в 2006 году, и ежегодно авиакомпания приобретает самолеты. Лайнеры европейского концерна Airbus доказали высокую эффективность и удобство для выполнения среднемагистральных полетов.

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