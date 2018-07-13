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За I полугодие 2018 года ФНС собрала в Свердловской области 173,2 млрд рублей налогов
13 июль 2018 (09:44)
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2018. В I полугодии 2018 года с территории Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило 173,2 млрд руб. налогов, следует из данных регионального УФНС.
В годовом выражении сумма поступлений выросла на 13,3% или 20,4 млрд руб. В том числе объем перечислений в федеральный бюджет вырос на 20,3%, до 57,4 млрд руб., в областной — на 10,3%, до 97 млрд руб., в местные — на 9,2%, до 18,8 млрд руб.
Сумма перечислений по страховым взносам на обязательное социальное страхование выросла за год на 9,1%, до 89,3 млрд руб. в I полугодии 2018 года. В том числе на пенсионное — на 9,9%, до 72 млрд руб., на обязательное медицинское страхование — на 6,7%, до 15,7 млрд руб., на обязательное социальное страхование сумма перечислений сократилась на 1,4%, до 1,7 млрд руб.
В годовом выражении сумма поступлений выросла на 13,3% или 20,4 млрд руб. В том числе объем перечислений в федеральный бюджет вырос на 20,3%, до 57,4 млрд руб., в областной — на 10,3%, до 97 млрд руб., в местные — на 9,2%, до 18,8 млрд руб.
Сумма перечислений по страховым взносам на обязательное социальное страхование выросла за год на 9,1%, до 89,3 млрд руб. в I полугодии 2018 года. В том числе на пенсионное — на 9,9%, до 72 млрд руб., на обязательное медицинское страхование — на 6,7%, до 15,7 млрд руб., на обязательное социальное страхование сумма перечислений сократилась на 1,4%, до 1,7 млрд руб.
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