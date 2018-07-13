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«СвердНИИхиммаш» представил на «Иннопроме-2018» свои технологии переработки РАО и водоподготовки

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2018. В рамках объединенного тематического стенда ГК «Росатом» на международной выставке «Иннопром-2018» в Екатеринбурге АО «СвердНИИхиммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) представило возможности по разработке и поставке оборудования комплексов переработки радиоактивных отходов (РАО) и водоподготовки.



Как отмечают в пресс-службе предприятия, комплексы переработки РАО представляют собой интегрированные системы, позволяющие минимизировать объем передаваемых на захоронение и выполнять технические условия для захоронения отходов. Они предназначены для использования на АЭС, предприятиях ядерного топливного цикла и обращению с радиоактивными отходами. Комплексы включают в себя различные системы по переработке жидких, твердых и газообразных радиоактивных отходов всех уровней активности.



При этом «СвердНИИхиммаш», выступая в роли единого технологического интегратора, ответственного за достижение эксплуатационных характеристик комплекса в целом, унифицирует оборудование для обращения с РАО и снижает стоимость поставки за счет типизации проектов.



Оборудование для водоподготовки включает в себя выпарное и кристаллизационное оборудование для водоподготовки, опреснения морской воды, очистки промышленных стоков и получения товарных продуктов (сульфат натрия, поваренная соль, калийные удобрения, строительный гипс). АЭС, ТЭС — промышленные и муниципальные — могут использовать дистилляционные обессоливающие установки (ДОУ) производительностью по обессоленной воде от 25 до 700 т в час и вакуум-выпарные установки (ВВУ) для очистки стоков производительностью по исходному стоку от 3 до 100 т в час.



Преимущества ДОУ заключаются в непрерывности производственного процесса и малых трудозатратах, высокой тепловой экономичности, компактности и малой металлоемкости, возможности блочно-модульного исполнения, предельно малого удельного расхода реагентов и материалов, высокого выхода дистиллята на 1 т затраченного пара.



Преимущества ВВУ состоят в долговечности (срок службы 30 и более лет), простоте и надежности в эксплуатации (работают в автоматическом режиме), универсальности (практически не зависит от солевого состава стоков) и возможности использования низкопотенциального (бросового) пара.

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