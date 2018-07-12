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В Каменске-Уральском за коррупционное правонарушение на 1 млн рублей оштрафована клиника «ВиТаВлаДент»
12 июль 2018 (17:47)
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2018. Суд в Каменске-Уральском оштрафовал на 1 млн руб. стоматологическую клинику «ВиТаВлаДент» за попытку директора организации дать взятку полицейскому.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в марте 2018 года сотрудники правоохранительных органов проводили проверочную закупку в ООО «СК «ВиТаВлаДент».
«В ходе выездной проверки был установлен факт оказания хирургической стоматологической помощи без предусмотренной законом лицензии, что влечет за собой привлечение к административной ответственности», — говорится в сообщении.
Директор ООО «СК «ВиТаВлаДент» предложил полицейскому взятку в размере 50 тыс. руб. за бездействие. Сотруднику МВД от денег отказался и обратился в прокуратуру.
В надзорном ведомстве, в свою очередь, было возбуждено дело в отношении ООО «СК «ВиТаВлаДент» по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ «Незаконная передача в интересах юридического лица должностному лицу денег за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом бездействия, связанного с занимаемым им служебным положением».
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в марте 2018 года сотрудники правоохранительных органов проводили проверочную закупку в ООО «СК «ВиТаВлаДент».
«В ходе выездной проверки был установлен факт оказания хирургической стоматологической помощи без предусмотренной законом лицензии, что влечет за собой привлечение к административной ответственности», — говорится в сообщении.
Директор ООО «СК «ВиТаВлаДент» предложил полицейскому взятку в размере 50 тыс. руб. за бездействие. Сотруднику МВД от денег отказался и обратился в прокуратуру.
В надзорном ведомстве, в свою очередь, было возбуждено дело в отношении ООО «СК «ВиТаВлаДент» по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ «Незаконная передача в интересах юридического лица должностному лицу денег за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом бездействия, связанного с занимаемым им служебным положением».
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