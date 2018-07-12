Новости дня

В Каменске-Уральском за коррупционное правонарушение на 1 млн рублей оштрафована клиника «ВиТаВлаДент»

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2018. Суд в Каменске-Уральском оштрафовал на 1 млн руб. стоматологическую клинику «ВиТаВлаДент» за попытку директора организации дать взятку полицейскому.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в марте 2018 года сотрудники правоохранительных органов проводили проверочную закупку в ООО «СК «ВиТаВлаДент».



«В ходе выездной проверки был установлен факт оказания хирургической стоматологической помощи без предусмотренной законом лицензии, что влечет за собой привлечение к административной ответственности», — говорится в сообщении.



Директор ООО «СК «ВиТаВлаДент» предложил полицейскому взятку в размере 50 тыс. руб. за бездействие. Сотруднику МВД от денег отказался и обратился в прокуратуру.



В надзорном ведомстве, в свою очередь, было возбуждено дело в отношении ООО «СК «ВиТаВлаДент» по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ «Незаконная передача в интересах юридического лица должностному лицу денег за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом бездействия, связанного с занимаемым им служебным положением».

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: