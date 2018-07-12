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Первый заместитель главы ГК «Росатом» Кирилл Комаров принял участие в деловой программе «Иннопрома-2018»

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2018. Первый заместитель генерального директора — директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров принял участие в деловой программе международной промышленной выставки «Иннопром-2018» в Екатеринбурге.



Так, в рамках сессии «Интегрированные технологии в промышленности: какие решения работают» тематического трека «Цифровое производство» 10 июля К. Комаров отметил, что ГК «Росатом» заинтересована в партнерстве с крупными компаниями, специализирующимися на цифровых технологиях, в вопросе разработок и внедрения систем автоматизированного управления производственными процессами.



«Для нас, для Росатома, именно в силу нашей специфики, наличия десятка тысяч собственных программистов и разработчиков, большого исторического опыта в умении разрабатывать собственные цифровые продукты для себя, идеальная модель взаимоотношений с цифровыми компаниями заключается именно в том, чтобы мы работали не как заказчик и поставщик, а в режиме партнерства», — сказал К. Комаров.



По его словам, госкорпорация планирует создавать совместно со специализированными компаниями новый совместный цифровой продукт не только для обеспечения внутренних потребностей Росатома, но и для использования в других отраслях экономики.



Также Кирилл Комаров принял участие в сессии «Новые материалы в промышленности». Он отметил, что разработка новых материалов является одним из важнейших направлений деятельности целого ряда предприятий Росатома.



«Материалами и разработками мы занимаемся по очень широкому спектру, начиная от своего «корневого» атомного бизнеса и заканчивая целым рядом других направлений. Так, для атомных станций поколения 3+ мы разработали корпусную реакторную сталь, которая выдержит срок эксплуатации 100 лет. Также мы работаем над так называемым толерантным ядерным топливом, равнодушным к любым потенциальным техническим инцидентам на АЭС. Очень интересный для нас проект, потому что в случае успешной реализации он вообще может глобально поменять отношение к атомной энергетике и вопросам безопасности», — рассказал он.



Первый заместитель генерального директора ГК «Росатом» пояснил, что начать испытательные работы по проекту создания толерантного топлива планируется уже в конце 2019 года. В настоящее время ученые госкорпорации занимаются необходимыми для этого разработками.

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