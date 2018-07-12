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УБРиР запустил услугу доверительного управления ИИС
12 июль 2018 (16:16)
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2018. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) добавил в линейку услуг индивидуальные инвестиционные счета доверительного управления. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.
«Инвестор может получать доход от вложений в ценные бумаги, а также гарантированный государством 13-процентный налоговый вычет, не отвлекаясь при этом на управление активами: всю работу за него сделают профессиональные управляющие, которые хорошо разбираются в тонкостях рынка», ― пояснили в УБРиРе.
Чтобы завести счет, клиенту достаточно оставить заявку на сайте УБРиР. Подготовкой документов займутся уже сотрудники банка. Минимальный первоначальный взнос для открытия ИИС доверительного управления составляет 100 тыс. руб., размер дополнительных взносов — от 50 тыс. руб., при этом совокупная сумма пополнения счета не должна превышать 1 млн руб. в год. Частичное снятие средств не предусмотрено.
Базовая стратегия банка для начинающих инвесторов предполагает вложение средств в облигации федерального займа (ОФЗ) с реинвестированием купонов, что позволяет обеспечить доходность выше ставок по депозитам при низком уровне риска, прокомментировал руководитель дирекции финансовых рынков УБРиР Владимир Зотов.
«Облигации позволяют заранее спрогнозировать, на какой размер прибыли можно рассчитывать. Что касается ОФЗ, их часто называют образцом безрисковой доходности: приобретая эти ценные бумаги, инвестор напрямую дает деньги в долг министерству финансов», — отметил Владимир Зотов.
Механизм ИИС предусматривает два типа налоговых вычетов. Первый тип (вычет на взносы) подходит для инвесторов, имеющих официальный доход, с которого выплачивается НДФЛ. Второй тип (вычет на инвестиционный доход) разработан для тех, кто ориентирован на долгосрочные вложения или не имеет доходов, облагаемых по ставке 13%. Для получения вычета клиенты УБРиР могут воспользоваться сервисом возврата налогов: личный консультант подскажет, какие бумаги необходимо собрать, и поможет грамотно их оформить.
«В настоящее время услуга доверительного управления доступна для наших клиентов в Екатеринбурге. Однако уже в ближайшие месяцы появится опция дистанционного открытия инвестиционного счета через интернет-банк УБРиР, которой смогут воспользоваться жители других регионов», — добавил Владимир Зотов.
«Инвестор может получать доход от вложений в ценные бумаги, а также гарантированный государством 13-процентный налоговый вычет, не отвлекаясь при этом на управление активами: всю работу за него сделают профессиональные управляющие, которые хорошо разбираются в тонкостях рынка», ― пояснили в УБРиРе.
Чтобы завести счет, клиенту достаточно оставить заявку на сайте УБРиР. Подготовкой документов займутся уже сотрудники банка. Минимальный первоначальный взнос для открытия ИИС доверительного управления составляет 100 тыс. руб., размер дополнительных взносов — от 50 тыс. руб., при этом совокупная сумма пополнения счета не должна превышать 1 млн руб. в год. Частичное снятие средств не предусмотрено.
Базовая стратегия банка для начинающих инвесторов предполагает вложение средств в облигации федерального займа (ОФЗ) с реинвестированием купонов, что позволяет обеспечить доходность выше ставок по депозитам при низком уровне риска, прокомментировал руководитель дирекции финансовых рынков УБРиР Владимир Зотов.
«Облигации позволяют заранее спрогнозировать, на какой размер прибыли можно рассчитывать. Что касается ОФЗ, их часто называют образцом безрисковой доходности: приобретая эти ценные бумаги, инвестор напрямую дает деньги в долг министерству финансов», — отметил Владимир Зотов.
Механизм ИИС предусматривает два типа налоговых вычетов. Первый тип (вычет на взносы) подходит для инвесторов, имеющих официальный доход, с которого выплачивается НДФЛ. Второй тип (вычет на инвестиционный доход) разработан для тех, кто ориентирован на долгосрочные вложения или не имеет доходов, облагаемых по ставке 13%. Для получения вычета клиенты УБРиР могут воспользоваться сервисом возврата налогов: личный консультант подскажет, какие бумаги необходимо собрать, и поможет грамотно их оформить.
«В настоящее время услуга доверительного управления доступна для наших клиентов в Екатеринбурге. Однако уже в ближайшие месяцы появится опция дистанционного открытия инвестиционного счета через интернет-банк УБРиР, которой смогут воспользоваться жители других регионов», — добавил Владимир Зотов.
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