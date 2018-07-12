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В Свердловской области до конца октября ограничат движение на трассе Екатеринбург — Тюмень

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2018. В Свердловской области с 18 июля по 30 октября 2018 года ограничат движение транспорта на трассе Р-351 Екатеринбург — Тюмень из-за ремонта путепровода. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор».



«На время работ будет организовано реверсивное движение со светофорным регулированием, а также будет возможен объезд ремонтируемого участка через объездную дорогу вокруг поселка Белоярский», ― предупреждают в компании.



ФКУ «Уралуправтодор» призывает водителей соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию об ограничении при планировании своего маршрута.

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