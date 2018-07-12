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Почти 30% жителей Челябинска не чувствуют себя в безопасности при посещении городских ТРЦ

УрБК, Челябинск, 12.07.2018. Среди опрошенных жителей Челябинска 30% не чувствуют себя в безопасности при посещении городских торгово-развлекательных центров (ТРЦ). Об этом свидетельствуют итоги исследования, проведенного Челябинским филиалом РАНХиГС.



Среди жителей города, не чувствующих себя в безопасности, чаще представлены женщины, респонденты в возрасте от 30 до 50 лет, по социальному положению — безработные и временно не работающие горожане, со средним уровнем материальной обеспеченности.



Вместе с тем, тех, кто чувствует себя в безопасности при посещении ТРЦ Челябинска, — 36%. Это чаще мужчины, респонденты в возрасте 18-30 лет, материально обеспеченные люди, по роду занятий — наёмные работники, индивидуальные предприниматели, а также студенты.



Более чем каждый пятый опрошенный (22,6%) не посещает торгово-развлекательные центры. Как правило, эту позицию выбирают женщины, неработающие пенсионеры и жители города с уровнем материальной обеспеченности ниже среднего.



Аналитики отмечают, что чувствуют себя в безопасности при посещении ТРЦ чаще жители Центрального и Ленинского районов, не чувствуют себя в безопасности чаще те, кто проживает в Калининском и Тракторозаводском, а не посещают торгово-развлекательные центры чаще остальных респонденты из Курчатовского и Металлургического районов города.



Напомним, проблема безопасности торгово-развлекательных центров обострилась после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, в котором погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В результате массовых проверок МЧС торгово-развлекательных центров по всей России из-за выявленных нарушений была закрыта почти треть объектов.

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