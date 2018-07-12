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В Екатеринбурге частично закрыли движение по улице Военной
12 июль 2018 (09:06)
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2018. В Екатеринбурге с 12 июля по 21 августа 2018 года на ремонт будет закрыт участок улицы Военной от ее пересечения с улицей Дорожной до улицы Патриса Лумумбы. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации города.
«Из-за дорожных работ по улице Военной от Дорожной до Патриса Лумумбы не сможет курсировать автомобильный и общественный транспорт. Зону ремонта автомобилистам и водителям автобусов придется объезжать по улицам Патриса Лумумбы, Зенитчиков и Палисадной», — говорится в сообщении.
«Из-за дорожных работ по улице Военной от Дорожной до Патриса Лумумбы не сможет курсировать автомобильный и общественный транспорт. Зону ремонта автомобилистам и водителям автобусов придется объезжать по улицам Патриса Лумумбы, Зенитчиков и Палисадной», — говорится в сообщении.
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