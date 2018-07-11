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Администрация Екатеринбурга приватизирует муниципальные предприятия школьного питания

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2018. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о включении трех муниципальных предприятий в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2017-2019 годы. Документ опубликован на официальном сайте горадминистрации.



Согласно постановлению, в план включены МУПы, связанные с общепитом: «Торговая база «Екатеринбургобщепит», «Комбинат школьного питания» и «Школьно-базовая столовая «Золушка».



Также в прогнозный план приватизации включены несколько муниципальных помещений: подвалы в здании по улице Красных командиров, 120 общей площадью 368,3 кв. м., а также нежилое помещение на проспекте Космонавтов, 96 общей площадью 280,5 кв. м.



Напомним, в конце мая 2018 года прокуратура отчиталась о массовых нарушениях санитарного законодательства в ЕМУП «Золушка», которые привели к массовым отравлениям в школах. В результате проверки были возбуждены административные дела в отношении семи заведующих производством (шеф-поваров) в школах Екатеринбурга и самом предприятии. В сумме их оштрафовали на 65 тыс. руб.

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