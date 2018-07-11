Новости дня
Госдума одобрила в первом чтении отмену роуминга по России
11 июль 2018 (09:04)
УрБК, Москва, 11.07.2018. Госдума одобрила в первом чтении законопроект о ликвидации национального и внутрисетевого роуминга в России. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты российского парламента.
Проектом закона предполагается отменить дифференцированные тарифы на услуги связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином субъекте РФ.
Национальный роуминг в пояснительной записке авторы называют «архаизмом, препятствующим в настоящий момент развитию доступности услуг связи на территории Российской Федерации».
Также отмечается, что роуминг на территории страны является «лишь дополнительным источником доходов соответствующих операторов связи».
Отмена роуминга указывается в пояснительной записке, она будет способствовать развитию рынка связи, более активному вовлечению абонентов связи в использование услуг операторов связи, а также повысит уровень прозрачности в указанной сфере и сделает тарифы связи понятными для абонентов. Изменения планируется внести в статью 54 ФЗ «О связи».
Проектом закона предполагается отменить дифференцированные тарифы на услуги связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином субъекте РФ.
Национальный роуминг в пояснительной записке авторы называют «архаизмом, препятствующим в настоящий момент развитию доступности услуг связи на территории Российской Федерации».
Также отмечается, что роуминг на территории страны является «лишь дополнительным источником доходов соответствующих операторов связи».
Отмена роуминга указывается в пояснительной записке, она будет способствовать развитию рынка связи, более активному вовлечению абонентов связи в использование услуг операторов связи, а также повысит уровень прозрачности в указанной сфере и сделает тарифы связи понятными для абонентов. Изменения планируется внести в статью 54 ФЗ «О связи».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Оператор Tele2 назвал ЧМ-2018 препятствием для устранения внутрисетевого роуминга
- Минкомсвязь: Отмена внутрисетевого роуминга в РФ может поднять цены для всех абонентов
- Минкомсвязи спрогнозировало рост тарифов на услуги сотовой связи из-за отмены роуминга
- Роуминг по России может быть отменен
- Компания «МОТИВ» объявила о готовности к летнему роуминг-сезону