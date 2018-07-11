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Госдума одобрила в первом чтении отмену роуминга по России

УрБК, Москва, 11.07.2018. Госдума одобрила в первом чтении законопроект о ликвидации национального и внутрисетевого роуминга в России. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты российского парламента.



Проектом закона предполагается отменить дифференцированные тарифы на услуги связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином субъекте РФ.



Национальный роуминг в пояснительной записке авторы называют «архаизмом, препятствующим в настоящий момент развитию доступности услуг связи на территории Российской Федерации».



Также отмечается, что роуминг на территории страны является «лишь дополнительным источником доходов соответствующих операторов связи».



Отмена роуминга указывается в пояснительной записке, она будет способствовать развитию рынка связи, более активному вовлечению абонентов связи в использование услуг операторов связи, а также повысит уровень прозрачности в указанной сфере и сделает тарифы связи понятными для абонентов. Изменения планируется внести в статью 54 ФЗ «О связи».

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