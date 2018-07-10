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В Свердловской области в 1,4 раза ускорилась убыль населения
10 июль 2018 (17:30)
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2018. В Свердловской области с января по май 2017 года убыль населения ускорилась в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата.
За первые пять месяцев 2018 года в регионе родилось 20 тыс. 868 человек, умерли — 25 тыс. 413 человек. Соответственно убыль населения за указанный период составила 4 тыс. 545 человек.
За аналогичный период 2017 года убыль населения составила 3 тыс. 153 человека.
За первые пять месяцев 2018 года в регионе родилось 20 тыс. 868 человек, умерли — 25 тыс. 413 человек. Соответственно убыль населения за указанный период составила 4 тыс. 545 человек.
За аналогичный период 2017 года убыль населения составила 3 тыс. 153 человека.
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