Новости дня
Средний штраф для российских АЗС за некачественное топливо в 2018 году вырос в 10 раз
10 июль 2018 (16:49)
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2018. В I полугодии 2018 года Росстандарт оштрафовал российские АЗС на 28 млн руб. из-за некачественного топлива. Об этом рассказал журналистам руководитель агентства Алексей Абрамов в ходе выставки «Иннопром».
«Мы долго бились и доказывали всем эффективность оборотных штрафов на топливном рынке. И мне кажется, попали с этим в десятку», — рассказал А. Абрамов.
По его словам, сумма штрафов в этом году уже превысила показатель за весь 2017 год. Самые крупные штрафы получила компания Shell, три АЗС которой были оштрафованы на 6 млн руб. Всего санкциям подверглись 50 АЗС.
В целом средняя сумма штрафов после введения взысканий с выручки АЗС выросла в 10 раз — с 80 тыс. до 800 тыс. руб. По итогам года показатель может стать еще больше, добавил руководитель Росстандарта.
«Мы долго бились и доказывали всем эффективность оборотных штрафов на топливном рынке. И мне кажется, попали с этим в десятку», — рассказал А. Абрамов.
По его словам, сумма штрафов в этом году уже превысила показатель за весь 2017 год. Самые крупные штрафы получила компания Shell, три АЗС которой были оштрафованы на 6 млн руб. Всего санкциям подверглись 50 АЗС.
В целом средняя сумма штрафов после введения взысканий с выручки АЗС выросла в 10 раз — с 80 тыс. до 800 тыс. руб. По итогам года показатель может стать еще больше, добавил руководитель Росстандарта.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В 2017 году Росздравнадзор выписал штрафов в Свердловской области на 2 млн рублей
- Екатеринбургская таможня в 2017 году оштрафовала участников ВЭД на 1,2 млрд рублей
- С начала года сумма штрафов за нарушения в сфере оборонзаказа в России достигла 220 млн рублей
- На Среднем Урале с начала года Госавтодорнадзор выписал штрафов на 19,1 млн рублей
- В Ирбите автомобилистам продавали топливо для танкеров под видом обычного бензина