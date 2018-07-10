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Средний штраф для российских АЗС за некачественное топливо в 2018 году вырос в 10 раз

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2018. В I полугодии 2018 года Росстандарт оштрафовал российские АЗС на 28 млн руб. из-за некачественного топлива. Об этом рассказал журналистам руководитель агентства Алексей Абрамов в ходе выставки «Иннопром».



«Мы долго бились и доказывали всем эффективность оборотных штрафов на топливном рынке. И мне кажется, попали с этим в десятку», — рассказал А. Абрамов.



По его словам, сумма штрафов в этом году уже превысила показатель за весь 2017 год. Самые крупные штрафы получила компания Shell, три АЗС которой были оштрафованы на 6 млн руб. Всего санкциям подверглись 50 АЗС.



В целом средняя сумма штрафов после введения взысканий с выручки АЗС выросла в 10 раз — с 80 тыс. до 800 тыс. руб. По итогам года показатель может стать еще больше, добавил руководитель Росстандарта.

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