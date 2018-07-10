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Официальный курс доллара США снизился на 38 коп., евро — на 58 коп.
10 июль 2018 (16:04)
УрБК, Москва, 10.07.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 июля 2018 года. Курс долл. США снизился на 38,96 коп., до 62,44 руб., евро — на 58,95 коп., до 73,34 руб.
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