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Российские оффшорные зоны заработают осенью 2018 года
10 июль 2018 (15:42)
УрБК, Москва, 10.07.2018. Специальные административные районы (САР), которые власти РФ рассматривают как альтернативу зарубежным офшорным зонам, заработают на островах Октябрьский и Русский в сентябре-октябре 2018 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра экономического развития РФ Максима Орешкина.
«Этот режим будет активирован в сентябре-октябре», — сказал он, отвечая на вопрос о сроках начала работы специальных административных районов в Приморском крае и Калининградской области.
Напомним законопроект о создании САР в России был разработан юристами Сколково, ВШЭ, двух российских юркомпаний и АНО «Центр международных и сравнительно-правовых исследований» (ЦМСПИ). Создание особого правового статуса островов и введение налоговых льгот, по замыслу авторов проекта, предназначено не для репатриации капиталов, попавших под санкции компаний, а для замещения стандартных офшоров.
«Этот режим будет активирован в сентябре-октябре», — сказал он, отвечая на вопрос о сроках начала работы специальных административных районов в Приморском крае и Калининградской области.
Напомним законопроект о создании САР в России был разработан юристами Сколково, ВШЭ, двух российских юркомпаний и АНО «Центр международных и сравнительно-правовых исследований» (ЦМСПИ). Создание особого правового статуса островов и введение налоговых льгот, по замыслу авторов проекта, предназначено не для репатриации капиталов, попавших под санкции компаний, а для замещения стандартных офшоров.
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