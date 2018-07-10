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В России предложили установить штраф в размере 2 тыс. руб. за отсутствие техосмотра автомобиля

УрБК, Москва, 10.07.2018. Минэкономразвития предложило установить штраф в размере 2 тыс. руб. за отсутствие техосмотра (ТО) у автомобиля, пишет газета «Известия».



О размере штрафа говорится в новой редакции законопроекта, авторы которого предлагают вернуть наказание для автовладельцев, не прошедших ТО. В старой версии документа штраф был установлен в размере 800 руб.



Также в законопроекте прописаны инициативы по введению уголовной ответственности в отношении операторов ТО и фиксированию самой процедуры на видеокамеры.

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