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В России предложили установить штраф в размере 2 тыс. руб. за отсутствие техосмотра автомобиля
10 июль 2018 (14:02)
УрБК, Москва, 10.07.2018. Минэкономразвития предложило установить штраф в размере 2 тыс. руб. за отсутствие техосмотра (ТО) у автомобиля, пишет газета «Известия».
О размере штрафа говорится в новой редакции законопроекта, авторы которого предлагают вернуть наказание для автовладельцев, не прошедших ТО. В старой версии документа штраф был установлен в размере 800 руб.
Также в законопроекте прописаны инициативы по введению уголовной ответственности в отношении операторов ТО и фиксированию самой процедуры на видеокамеры.
О размере штрафа говорится в новой редакции законопроекта, авторы которого предлагают вернуть наказание для автовладельцев, не прошедших ТО. В старой версии документа штраф был установлен в размере 800 руб.
Также в законопроекте прописаны инициативы по введению уголовной ответственности в отношении операторов ТО и фиксированию самой процедуры на видеокамеры.
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