Новости дня

В России предложили установить штраф в размере 2 тыс. руб. за отсутствие техосмотра автомобиля

10 июль 2018 (14:02)

УрБК, Москва, 10.07.2018. Минэкономразвития предложило установить штраф в размере 2 тыс. руб. за отсутствие техосмотра (ТО) у автомобиля, пишет газета «Известия».

О размере штрафа говорится в новой редакции законопроекта, авторы которого предлагают вернуть наказание для автовладельцев, не прошедших ТО. В старой версии документа штраф был установлен в размере 800 руб.

Также в законопроекте прописаны инициативы по введению уголовной ответственности в отношении операторов ТО и фиксированию самой процедуры на видеокамеры.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: