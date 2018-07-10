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Жителя Лесного приговорили к 3,5 годам лишения свободы за мошенничество с мебелью
10 июль 2018 (12:05)
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2018. Городской суд Лесного приговорил к 3,5 годам лишения свободы местного жителя Евгения Карася, признанного виновным в мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Как установлено в суде, с января по апрель 2017 года подсудимый заключил с жителями Лесного семь договоров на поставку кухонной мебели и бытовой техники. Е. Карась действовал по доверенности от имени индивидуального предпринимателя. Общая сумма сделок составила более 2 млн руб.
«Подсудимый не имел намерения исполнять принятые на себя обязательства. Полученными денежными средствами Карась распорядился по своему усмотрению, по истечению оговоренных в договорах сроков мебель и технику покупателям не поставил», — говорится в сообщении.
Уголовное дело было возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
Как установлено в суде, с января по апрель 2017 года подсудимый заключил с жителями Лесного семь договоров на поставку кухонной мебели и бытовой техники. Е. Карась действовал по доверенности от имени индивидуального предпринимателя. Общая сумма сделок составила более 2 млн руб.
«Подсудимый не имел намерения исполнять принятые на себя обязательства. Полученными денежными средствами Карась распорядился по своему усмотрению, по истечению оговоренных в договорах сроков мебель и технику покупателям не поставил», — говорится в сообщении.
Уголовное дело было возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
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