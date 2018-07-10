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Бывший уральский полпред Игорь Холманских возглавил совет директоров УВЗ
10 июль 2018 (11:09)
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2018. Бывший полномочный представитель президента в УрФО Игорь Холманских занял пост председателя АО «НПК «Уралвагонзавод», сообщает РИА «Новости» со ссылкой заявление представителя предприятия.
Официально с поста полпреда президента в УрФО И. Холманских был освобожден 26 июня 2018 года. На этой должности он проработал с мая 2016 года.
Новым полномочным представителем президента в УрФО был назначен Николай Цуканов.
Официально с поста полпреда президента в УрФО И. Холманских был освобожден 26 июня 2018 года. На этой должности он проработал с мая 2016 года.
Новым полномочным представителем президента в УрФО был назначен Николай Цуканов.
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