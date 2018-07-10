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В американском общепите продолжаются оскорбления помощников Трампа

Сотрудники заведений общепита в США продолжают публично высказывать неуважение к помощникам и советникам американского президента Дональда Трампа. Еще об одном инциденте сообщает «Газета.Ru».



Стивена Миллера, который является советником Трампа, оскорбили после приобретения ужина в ресторане.



Миллер зашел в ресторан поблизости от дома и купил суши на $80. После того как советник вышел из заведения с едой, сотрудник ресторана последовал за ним. Он публично оскорбил Миллера, а также показал ему два средних пальца.



Ранее Трамп ответил хозяйке ресторана Red Hen, отказавшейся обслужить пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс, и посоветовал заведению больше следить за чистотой.

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