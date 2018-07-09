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Следственный комитет проводит проверку в связи с дебошем в самолете на рейсе Москва — Екатеринбург

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2018. Следственные органы проводят проверку по факту нарушения общественного порядка на борту воздушного судна, сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК России.



По данным следствия, 8 июля 2018 года один из пассажиров рейса Москва — Екатеринбург устроил дебош на борту самолета.



Как уточняет ТАСС, мужчина во время полета распивал спиртные напитки и нецензурно выражался. Один из членов экипажа попытался успокоить пассажира. Тот, в свою очередь, попытался устроить драку.



После посадки мужчину задержали в аэропорту Кольцово. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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