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Свердловское УФАС заподозрило «Группу ЛСР» в нарушении конкуренции
9 июль 2018 (16:06)
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2018. Управление ФАС по Свердловской области выдало предостережение коммерческому директору «Группы ЛСР» на Урале Руслану Музафарову после его интервью в СМИ.
Как сообщает пресс-служба регионального УФАС, Р. Музафаров публично заявил о планируемом поведении на товарном рынке, «выразившемся в том, что цены могут вырасти на долю от 10 до 20%».
«Такие действия свидетельствуют о признаках согласованных действий застройщиков, направленных на поддержание цен, что соответствует интересам всех таких застройщиков и может повлечь ограничение конкуренции среди них», — говорится в сообщении.
Коммерческому директору застройщика выдано предостережение о недопустимости нарушения закона «О защите конкуренции».
Как сообщает пресс-служба регионального УФАС, Р. Музафаров публично заявил о планируемом поведении на товарном рынке, «выразившемся в том, что цены могут вырасти на долю от 10 до 20%».
«Такие действия свидетельствуют о признаках согласованных действий застройщиков, направленных на поддержание цен, что соответствует интересам всех таких застройщиков и может повлечь ограничение конкуренции среди них», — говорится в сообщении.
Коммерческому директору застройщика выдано предостережение о недопустимости нарушения закона «О защите конкуренции».
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