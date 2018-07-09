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Свердловское УФАС заподозрило «Группу ЛСР» в нарушении конкуренции

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2018. Управление ФАС по Свердловской области выдало предостережение коммерческому директору «Группы ЛСР» на Урале Руслану Музафарову после его интервью в СМИ.



Как сообщает пресс-служба регионального УФАС, Р. Музафаров публично заявил о планируемом поведении на товарном рынке, «выразившемся в том, что цены могут вырасти на долю от 10 до 20%».



«Такие действия свидетельствуют о признаках согласованных действий застройщиков, направленных на поддержание цен, что соответствует интересам всех таких застройщиков и может повлечь ограничение конкуренции среди них», — говорится в сообщении.



Коммерческому директору застройщика выдано предостережение о недопустимости нарушения закона «О защите конкуренции».

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