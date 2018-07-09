Новости дня

Средняя цена готового бизнеса в Екатеринбурге во II квартале 2018 года снизилась на 24%

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2018. Средняя цена готового бизнеса в Екатеринбурге во II квартале 2018 года снизилась на 24% по отношению к предыдущему кварталу. Об этом говорится в исследовании Avito.



По отношению ко II кварталу 2017 года цена снизилась на 21%. Средняя стоимость готового бизнеса в Екатеринбурге на сегодня составляет 2,87 млн руб.



Самое сильное падение по цене с I по II кварталы 2018 года наблюдалось в сфере услуг — на 39% (до 2,5 млн руб.), строительстве — 32% (до 4,6 млн руб.) и торговле — на 17% (до 1,3 млн руб.). Сельское хозяйство оказалось единственной отраслью, где готовый бизнес подорожал на 58% (до 22,3 млн руб.).



«За последний квартал покупателей в Екатеринбурге на Avito больше всего интересовало приобретение компаний из сферы услуг, сферы общепита и торговых предприятий — на них пришлось 30%, 22% и 19% запросов контактов соответственно», — говорится в сообщении.



Со II квартала 2017 года по II квартал 2018 года число предложений по готовому бизнесу в Екатеринбурге выросло на 4,5%.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: