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УБРиР наградил лучших выпускников РГППУ

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2018. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) отметил лучших выпускников Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ).



Как сообщает пресс-служба УБРиР, всего было награждено более 130 студентов, с отличием окончивших вуз.



В качестве подарка банк вручил дебетовые карты Visa Gold с бесплатным обслуживанием в течение всего срока действия, а также sms-банком и cash-back 1% на все покупки и 5% на приобретение книг.



УБРиР сотрудничает с РГППУ уже более 10 лет в рамках зарплатного проекта. Сегодня более 2 тыс. сотрудников и студентов вуза пользуются картами банка. На них перечисляется заработная плата и стипендия.

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