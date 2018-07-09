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В Екатеринбурге приставы арестовали у должника Lexus стоимостью 6 млн руб. за неуплату налогов

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2018. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль Lexus LX570 2017 года выпуска, владелец которого оказался должником по налогам.



Как сообщает пресс-служба Управления ФССП по Свердловской области, екатеринбуржец задолжал по налоговым платежам (включая пени) 77,8 тыс. руб. Из-за долгого отсутствия оплаты автовладельцу запретили выезд за границу.



Оплаты не последовало, после чего судебные приставы предупредили автовладельца об аресте транспортного средства. Мужчина добровольно отдал судебным приставам автомобиль. Через несколько дней после ареста должник погасил задолженность в полном объеме.



Рыночная стоимость автомобиля Lexus LX570 2017 года выпуска колеблется от 6 до 7 млн руб. в зависимости от комплектации.

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