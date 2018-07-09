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Россельхознадзор обнаружил вредителя в привезенных из Словакии в Екатеринбург хризантемах

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2018. Россельхознадзор уничтожил партию срезов испанских хризантем, прибывших в пятницу, 6 июля, в Екатеринбург из Словакии, из-за обнаруженного вредителя. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области.



«При проведении досмотра в партии срезов хризантем сорта «Zemblacrem» в количестве 80 шт. происхождением Испания обнаружен карантинный вредитель — западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.)», ― прокомментировали в надзорном органе.



В целях предотвращения распространения карантинного вредителя зараженная продукция уничтожена.

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