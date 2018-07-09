Новости дня

В Свердловской области водителя оштрафовали на 600 тыс. рублей за попытку дать взятку полицейскому

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2018. Каменский районный суд вынес приговор Ярославу Казаку, который признан виновным по части 3 статьи 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия, не доведенного до конца по независящим от него обстоятельствам». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Как установлено в суде, Я. Казак вез древесину и был остановлен полицией на 10 км трассы «Южный обход Каменска-Уральского». Далее он попытался дать взятку полиции в размере 20 тыс. руб., чтобы избежать проверки. Деньги подсудимый оставил в бардачке служебной машины, но полицейский взятку брать отказался.



Водитель вину признал в полном объеме, уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Суд назначил Ярославу Казаку наказание в виде штрафа в размере 600 тыс. руб. (тридцатикратная сумма взятки).

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: