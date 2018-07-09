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В Свердловской области водителя оштрафовали на 600 тыс. рублей за попытку дать взятку полицейскому
9 июль 2018 (10:41)
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2018. Каменский районный суд вынес приговор Ярославу Казаку, который признан виновным по части 3 статьи 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия, не доведенного до конца по независящим от него обстоятельствам». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Как установлено в суде, Я. Казак вез древесину и был остановлен полицией на 10 км трассы «Южный обход Каменска-Уральского». Далее он попытался дать взятку полиции в размере 20 тыс. руб., чтобы избежать проверки. Деньги подсудимый оставил в бардачке служебной машины, но полицейский взятку брать отказался.
Водитель вину признал в полном объеме, уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Суд назначил Ярославу Казаку наказание в виде штрафа в размере 600 тыс. руб. (тридцатикратная сумма взятки).
Как установлено в суде, Я. Казак вез древесину и был остановлен полицией на 10 км трассы «Южный обход Каменска-Уральского». Далее он попытался дать взятку полиции в размере 20 тыс. руб., чтобы избежать проверки. Деньги подсудимый оставил в бардачке служебной машины, но полицейский взятку брать отказался.
Водитель вину признал в полном объеме, уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Суд назначил Ярославу Казаку наказание в виде штрафа в размере 600 тыс. руб. (тридцатикратная сумма взятки).
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