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Роспотребнадзор оштрафовал «Почту России» на 30 тыс. руб. за продажу в Туринске табачной продукции

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2018. Ирбитский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области оштрафовал ФГУП «Почта России» на 30 тыс. руб. за реализацию табачной продукции.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, нарушения были выявлены во время проверки одного из почтовых отделений в Туринске, расположенного возле детского сада. Выяснилось, что там продавались сигареты, что противоречило нормам ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».



«В ходе выездной проверки сотрудниками прокуратура района с привлечением специалиста Росреестра произведены измерения расстояния от детского сада до входной двери в здание почтового отделения ФГУП «Почта России», в ходе чего установлено, что расстояние от ближайшей точки ограждения детского сада до входа в почтовое отделение составляет 34,2 метра», — говорится в сообщении.



По итогам проверки в отношении ФГУП «Почта России» было возбуждено административное дело по части 1 статьи 14.53 КоАП РФ «Несоблюдение запретов в сфере торговли табачной продукцией». Сигареты в последующем были сняты с продажи.



УФПС Свердловской области сообщает, что табачная продукция из отделения почтовой связи изъята. Кроме того, в отделении усилен контроль за требованием законодательства, добавили в пресс-службе «Почты России».

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