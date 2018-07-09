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Авиакомпания «Уральские авиалинии» ввела дополнительные рейсы в Приамурье
9 июль 2018 (09:27)
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2018. С 6 июля по 16 сентября 2018 года «Уральские авиалинии» вводят дополнительные рейсы по маршруту Екатеринбург — Благовещенск — Екатеринбург по пятницам и субботам. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
В Благовещенск с пересадкой в Екатеринбурге можно будет добраться и из Москвы: с 14 июля по 30 сентября 2018 года вводится рейс Москва — Екатеринбург — Благовещенск. Дополнительный рейс будет выполняться по субботам.
«Благовещенск входит в список социально-значимых направлений, наряду с другими удаленными городами Дальнего Востока России. Благодаря авиасообщению развивается транспортная доступность этого региона, пассажиропоток на этом направлении стабильно растет», ― рассказали в пресс-службе авиакомпании.
Билеты в Благовещенск можно приобрести на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.
В Благовещенск с пересадкой в Екатеринбурге можно будет добраться и из Москвы: с 14 июля по 30 сентября 2018 года вводится рейс Москва — Екатеринбург — Благовещенск. Дополнительный рейс будет выполняться по субботам.
«Благовещенск входит в список социально-значимых направлений, наряду с другими удаленными городами Дальнего Востока России. Благодаря авиасообщению развивается транспортная доступность этого региона, пассажиропоток на этом направлении стабильно растет», ― рассказали в пресс-службе авиакомпании.
Билеты в Благовещенск можно приобрести на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.
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