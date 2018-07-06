Новости дня

Жительница Екатеринбурга предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с кредитами и недвижимостью

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2018. В Октябрьский районный суд Екатеринбурга передано уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве в сфере кредитования и сделок с недвижимостью.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в июне 2014 года обвиняемая вместе с соучастницей изготовила заведомо подложный документ о трудоустройстве и заработной плате (справка 2-НДФЛ). По подложным документам подельница обвиняемой получила кредит на сумму 7,4 млн руб. Залогом стало недвижимое имущество, которое приобрел заемщик. Соучастницы похитили деньги, а стоимость квартиры (4 млн руб.) не покрыла ущерба, нанесенного банку.



Кроме того, в ходе предварительного следствия установлено, что в январе 2017 года обвиняемая совместно с пятью подельниками похитили путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере денежные средства, которые потерпевший выручил после продажи квартиры.



«Обвиняемая, действуя под видом осуществления риэлторской деятельности, и пять ее соучастников, организовывая его досуг, используя сложившиеся доверительные отношения, убедили указанного гражданина о необходимости продажи принадлежащей ему квартиры стоимостью 2 млн руб. и приобретении комнаты в коммунальной квартире. Однако после заключения сделки по продаже принадлежащей ему квартиры и приобретения ему комнаты стоимостью 450 тыс. руб., принадлежащие ему денежные средства не передали, причинив ему тем самым значительный материальный ущерб в сумме свыше 1,5 тыс. руб.», — говорится в сообщении.



Обвиняемая заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении нее выделено в отдельное производство.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: