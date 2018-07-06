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В Екатеринбурге продлено штормовое предупреждение
6 июль 2018 (12:39)
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2018. Синоптики продлили штормовое предупреждение в Екатеринбурге на 6 июля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Предупреждение о непогоде было объявлено в регионе 4 июля 2018 года и впоследствии продлевалось. В четверг, 5 июля, над Екатеринбургом прошел грозовой фронт, который сопровождался ливневым дождем, градом и сильным ветром.
«В результате непогоды аварий на системах жизнеобеспечения не зарегистрировано. Из-за ливневого дождя наблюдалось затруднение в движении транспорта. В отдельных районах Екатеринбурга был зарегистрирован град. Зафиксированы несколько случаев повала деревьев, в результате чего повреждены автомобили. Коммунальными службами поваленные деревья убраны», — говорится в сообщении.
В пятницу, 6 июля, в городе также ожидаются сильный дождь, град и грозы с сильными порывами ветра.
Предупреждение о непогоде было объявлено в регионе 4 июля 2018 года и впоследствии продлевалось. В четверг, 5 июля, над Екатеринбургом прошел грозовой фронт, который сопровождался ливневым дождем, градом и сильным ветром.
«В результате непогоды аварий на системах жизнеобеспечения не зарегистрировано. Из-за ливневого дождя наблюдалось затруднение в движении транспорта. В отдельных районах Екатеринбурга был зарегистрирован град. Зафиксированы несколько случаев повала деревьев, в результате чего повреждены автомобили. Коммунальными службами поваленные деревья убраны», — говорится в сообщении.
В пятницу, 6 июля, в городе также ожидаются сильный дождь, град и грозы с сильными порывами ветра.
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