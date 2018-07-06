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В Японии казнили руководителей секты «Аум Синрикё»

В Японии утром 6 июля 2018 года были казнены семь руководителей религиозной секты «Аум Синрикё» (запрещена в РФ), сообщает ТАСС.



Среди казненных оказался Тидзуо Мацумомто, известный под именем Сёко Асахара.



«Сегодня были приведены в исполнение семь смертных приговоров в отношении бывших членов «Аум Синрикё». Состав их преступлений отличается, однако все они были приговорены судом к высшей мере наказания», — сказала глава Минюста Японии Ёко Камикава, перечислив имена казненных, а также состав совершенных ими преступлений.



Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга в свою очередь на регулярной пресс-конференции пообещал, что полиция страны будет делать все возможное, чтобы теракты, подобные тем, что организовывала «Аум Синрикё», не повторялись в будущем.



Секта «Аум Синрикё», запрещенная во многих странах мира, включая Россию, предрекала скорый конец света и так называемую последнюю битву добра и зла, в ходе которой члены секты собирались уничтожить своих врагов различными методами, в том числе с помощью отравляющих газов. Сёко Асахара, которому на момент казни было 63 года, называл себя реинкарнацией Христа, Будды и бога Шивы.



Наиболее известна газовая атака «Аум Синрикё» в метро Токио 20 марта 1995 года, когда члены секты распылили зарин в пяти составах, в результате чего погибли 13 человек, еще более 6,3 тыс. пострадали.

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