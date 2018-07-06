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В детском лагере «Медная горка» в Верхней Пышме произошло массовое отравление

6 июль 2018 (10:03)

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2018. В детском оздоровительном лагере «Медная горка» в Верхней Пышме произошло массовое отравление.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Свердловской области, с жалобами на ухудшение самочувствия днем 5 июля к медикам обратились несколько воспитанников лагеря. В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области добавили, что в результате инцидента были госпитализированы трое детей.

В настоящее время проверку в лагере проводят сотрудники СК и Роспотребнадзора.

По неофициальным данным, всего в лагере отравились восемь детей. На ухудшение самочувствия они пожаловались после употребления воды из кулера.

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