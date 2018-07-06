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По требованию прокуратуры ЕМУП «МОАП» оплатило долг по контракту в сумме 1,4 млн рублей
6 июль 2018 (09:25)
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2018. По требованию прокуратуры ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий» оплатило долг по муниципальному контракту в сумме 1,4 млн руб.
В ходе проверки было установлено, что предприятие заключило договор с ООО «КДЦ «Консилиум» на оказание медицинских услуг, в том числе для проведения предварительных и периодических медосмотров работников.
Медицинская организация в октябре и декабре 2017 года оказала предприятию услуги по контракту на общую сумму более 1,4 млн рублей. Однако ЕМУП «МОАП» их не оплатило. Задержка по выплате составила более чем 7 месяцев.
Прокуратура внесла в адрес генерального директора муниципального предприятия представление с требованием об устранении нарушений закона.
По результатам рассмотрения представления ЕМУП «МОАП» погасило задолженность перед ООО «КДЦ «Консилиум» в полном объеме.
В ходе проверки было установлено, что предприятие заключило договор с ООО «КДЦ «Консилиум» на оказание медицинских услуг, в том числе для проведения предварительных и периодических медосмотров работников.
Медицинская организация в октябре и декабре 2017 года оказала предприятию услуги по контракту на общую сумму более 1,4 млн рублей. Однако ЕМУП «МОАП» их не оплатило. Задержка по выплате составила более чем 7 месяцев.
Прокуратура внесла в адрес генерального директора муниципального предприятия представление с требованием об устранении нарушений закона.
По результатам рассмотрения представления ЕМУП «МОАП» погасило задолженность перед ООО «КДЦ «Консилиум» в полном объеме.
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