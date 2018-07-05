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В Свердловской области из-за проблем с «Натали Турс» могут пострадать до 2 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2018. Число свердловских туристов, пострадавших от проблем туроператора «Натали Турс», может достигнуть 2 тыс. человек. Об этом рассказал УрБК общественный уполномоченный по защите прав туристов в Свердловской области Вадим Винер.



«Я думаю, реальное количество пострадавших окажется существенно больше, чем 3 тыс. человек, о которых говорят в Ростуризме, поскольку путевки проданы до сентября включительно. Только в Свердловской области общее число туристов, чьи права окажутся нарушенными, может составить до 2 тыс. человек», — пояснил эксперт.



Напомним, 4 июля 2018 года туроператор «Натали Турс» сообщил о невозможности выполнять свои обязательства перед клиентами и аннулировании всех ранее подтвержденных туров. Ранее компания объявила о прекращении чартерных программ.



«Натали Турс» работает на российском туристическом рынке с 1992 года и входит в пул наиболее крупных туроператоров.

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