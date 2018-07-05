Новости дня
В Свердловской области из-за проблем с «Натали Турс» могут пострадать до 2 тыс. человек
5 июль 2018 (15:14)
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2018. Число свердловских туристов, пострадавших от проблем туроператора «Натали Турс», может достигнуть 2 тыс. человек. Об этом рассказал УрБК общественный уполномоченный по защите прав туристов в Свердловской области Вадим Винер.
«Я думаю, реальное количество пострадавших окажется существенно больше, чем 3 тыс. человек, о которых говорят в Ростуризме, поскольку путевки проданы до сентября включительно. Только в Свердловской области общее число туристов, чьи права окажутся нарушенными, может составить до 2 тыс. человек», — пояснил эксперт.
Напомним, 4 июля 2018 года туроператор «Натали Турс» сообщил о невозможности выполнять свои обязательства перед клиентами и аннулировании всех ранее подтвержденных туров. Ранее компания объявила о прекращении чартерных программ.
«Натали Турс» работает на российском туристическом рынке с 1992 года и входит в пул наиболее крупных туроператоров.
«Я думаю, реальное количество пострадавших окажется существенно больше, чем 3 тыс. человек, о которых говорят в Ростуризме, поскольку путевки проданы до сентября включительно. Только в Свердловской области общее число туристов, чьи права окажутся нарушенными, может составить до 2 тыс. человек», — пояснил эксперт.
Напомним, 4 июля 2018 года туроператор «Натали Турс» сообщил о невозможности выполнять свои обязательства перед клиентами и аннулировании всех ранее подтвержденных туров. Ранее компания объявила о прекращении чартерных программ.
«Натали Турс» работает на российском туристическом рынке с 1992 года и входит в пул наиболее крупных туроператоров.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- «Натали Турс» аннулирует туры
- «Натали Турс» аннулирует все забронированные и оплаченные туры
- «Натали Турс» аннулирует все забронированные и оплаченные туры
- Партнеры ждут банкротства «Натали Турс»
- Президент Информационно-туристического центра Свердловской области Вадим Винер: Я сомневаюсь в том, что кто-либо из туроператоров захочет снова работать с «Пальма-турс»