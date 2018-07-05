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«Уралуправтодор» призвал водителей ограничить поездки по Свердловской области из-за непогоды

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2018. ФКУ «Уралуправтодор» призвал водителей 5 июля ограничить поездки по Свердловской области из-за ухудшения погодных условий.



По прогнозам синоптиков, с 4 июля и в ближайшие дни в регионе сильные дожди, грозы с усилением ветра до 25 м/с, крупный град.



«ФКУ «Уралуправтодор» просит водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям. При возможности отказаться от поездок», — говорится в сообщении на сайте управления.



В ГУ МЧС России по Свердловской области, в свою очередь, предупреждают о возможных авариях на системах жизнеобеспечения в муниципалитетах.

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