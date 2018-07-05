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В Екатеринбурге компания «Жилпромстройсервис» погасила долги по зарплате только после возбуждения уголовного дела

5 июль 2018 (09:42)

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2018. Екатеринбургское ООО «Жилпромстройсервис» погасило долги по зарплате перед своими сотрудниками только после возбуждения уголовного дела.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в ходе проверки было установлено, что компания, которая занималась производством товарного бетона, имела два структурных подразделения в Каменске-Уральском и Екатеринбурге. Производственную деятельность предприятие не ведет с марта 2015 года, но банкротом не признавалось.

На момент приостановления деятельности образовалась задолженность по выплате заработной платы перед 18 сотрудниками в размере свыше 2,2 млн руб.

Прокуратура района внесла руководителю ООО «Жилпромстройсервис» представление с требованием выплатить долги по зарплате. После внесения этого задолженность была частично погашена.

По факту невыплаты заработной платы в июне 2015 года следственными органами было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы», расследование по которому в мае 2016 года было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

Между тем в ходе дополнительной проверки сотрудники прокуратуры установили, что руководитель скрывал активы и имущество, которые были незаконно выведены из организаций.

В связи с этим прокуратура направила в суд ходатайство об отмене постановления о прекращении уголовного преследования и уголовного дела, которое было удовлетворено.

После вынесения такого постановления 3 июля 2018 года задолженность по заработной плате перед 18 работниками ООО «Жилпромстройсервис» была погашена в полном объеме.

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