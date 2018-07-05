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В Екатеринбурге компания «Жилпромстройсервис» погасила долги по зарплате только после возбуждения уголовного дела

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2018. Екатеринбургское ООО «Жилпромстройсервис» погасило долги по зарплате перед своими сотрудниками только после возбуждения уголовного дела.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в ходе проверки было установлено, что компания, которая занималась производством товарного бетона, имела два структурных подразделения в Каменске-Уральском и Екатеринбурге. Производственную деятельность предприятие не ведет с марта 2015 года, но банкротом не признавалось.



На момент приостановления деятельности образовалась задолженность по выплате заработной платы перед 18 сотрудниками в размере свыше 2,2 млн руб.



Прокуратура района внесла руководителю ООО «Жилпромстройсервис» представление с требованием выплатить долги по зарплате. После внесения этого задолженность была частично погашена.



По факту невыплаты заработной платы в июне 2015 года следственными органами было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы», расследование по которому в мае 2016 года было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.



Между тем в ходе дополнительной проверки сотрудники прокуратуры установили, что руководитель скрывал активы и имущество, которые были незаконно выведены из организаций.



В связи с этим прокуратура направила в суд ходатайство об отмене постановления о прекращении уголовного преследования и уголовного дела, которое было удовлетворено.



После вынесения такого постановления 3 июля 2018 года задолженность по заработной плате перед 18 работниками ООО «Жилпромстройсервис» была погашена в полном объеме.

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