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Житель Верхней Пышмы отсудил у коммунальщиков и чиновников 56 тыс. рублей за яму на дороге

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2018. Житель Верхней Пышмы отсудил у коммунальщиков и чиновников 56 тыс. рублей за яму на дороге. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



«В июле 2016 года на ул. Сварщиков произошло ДТП — автомобиль Chevrolet Lacetti попал в выбоину на дорожном полотне и получил механические повреждения, в том числе и скрытые. Согласно акту выявленных недостатков на месте аварии обнаружены три выбоины. Размеры самой большой составили 8 см глубиной, 90 см длиной и 1,5 м шириной», — говорится в сообщении.



Ущерб владельцу автомобиля составил порядка 56 тыс. руб., который он попросил в досудебном порядке возместить в администрации города. Когда чиновники оставили его заявление без ответа, мужчина подал иск в Верхнепышминский городской суд.



К участию в деле в качестве соответчика привлекли МКУ «Комитет жилищно-коммунального хозяйства», и по решению Верхнпышминского городского суда исковые требования истца удовлетворены в полном объеме: сумма причиненного ущерба взыскана с обоих ответчиков в равных долях.



Не согласившись с таким решением, администрация Верхней Пышмы подала апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, который оставил решение городского суда без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

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