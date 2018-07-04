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Число россиян, которые могут позволить себе отпуск за границей, сократилось до 9%

УрБК, Москва, 04.07.2018. Лишь 9% россиян могут позволить себе в этом году провести отпуск за границей, сообщают аналитики ИЦ «Ромир» в исследовании.



По данным холдинга, в 2014 году отпуск за границей (включая страны СНГ) предпочитали 37% жителей страны, в 2015 году — 28%, в 2016 году смогли позволить себе поездку только 12%, а в этом — 9%.



«Здесь причины носят в первую очередь экономический характер. Значительное удешевление рубля по отношению к доллару и евро сделало чрезвычайно дорогими туристические поездки за пределы страны. Немаловажными факторами являются также сохраняющиеся опасения насчет безопасности отдыха в Египте и последствия политического кризиса в отношениях с Турцией», ― отмечают авторы исследования.



В то же время в этом году сократилось количество россиян, которые обычно предпочитают внутренний туризм. В 2014 году российские курорты и путешествия по стране выбирали 27% респондентов, в 2015 году — 38%, в 2016 году — 40%, а показатель этого года составил лишь 26%.



При этом в стране выросло число граждан, которые собираются провести отпуск дома. Если в 2016 году доля «домоседов» составляла 7%, то в 2018 году — 23%. Тенденция может быть связана с домашним Чемпионатом мира по футболу.



«Это безусловно сигнал, но тревожный или нет говорить рано. Россия принимает Чемпионат мира по футболу, который длится месяц. Не исключено, что отпуск, проведенный перед телевизором за просмотром футбольных матчей, стал осознанным выбором для значительной части населения. Например, за церемонией открытия и первым матчем сборной, согласно данным проведенного нами исследования, только в Москве следили 43% горожан», — комментирует ситуацию президент исследовательского холдинга «Ромир» Андрей Милёхин.



В опросе приняли участие 1,5 тыс. человек в возрасте от 18 лет старше, проживающие во всех типах населенных пунктов, во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое население России. Исследование проводилось в июне 2018 года.

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