Новости дня

Свердловская область может потерять часть зерновых из-за поздней посевной

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2018. В министерстве АПК и продовольствия Свердловской области не исключают потери части урожая зерновых из-за позднего завершения посевной кампании в восточных районах региона. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил начальник отдела земледелия и семеноводства областного МинАПК Александр Галицких.



«Весной, когда шла посевная, у нас отставание было на востоке области в связи с переувлажнением почвы. Там у нас Ирбитский, Байкаловский и Талицкий районы, где сосредоточены зерновые культуры. Раз была задержка по срокам сева культуры, то сдвинутся сроки уборки, и тут возможно снижение урожая поскольку могут не позволить погодные условия», — сказал А. Галицких.



Декан факультета агротехнологий и землеустройства Уральского государственного аграрного университета Михаил Карпухин также отметил отставание в развитии всходов зерновых культур и картофеля.



«По зерновым культурам есть определенные риски по созреванию таких культур как пшеница. Но это зависит от сортов, которые используют хозяйства. Если это местные сорта, то риск меньше. Также наблюдается запоздание в развитии всходов картофеля на две недели», — отметил М. Карпухин.



В целом эксперты ожидают снижения валового сбора урожая в 2018 году.



По данным свердловского МинАПК, всего площадь ярового сева в текущем году составила 508,7 тыс. га (96,1% от прошлого года). Посевная площадь зерновых и зернобобовых составила 337,3 тыс. га (пшеница — 41%, ячмень — 39,5%). Под картофель отведено 14,6 тыс. га, под овощные культуры — 1,4 тыс. га.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: