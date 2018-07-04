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Туроператор DSBW-Tours сообщил о приостановке своей деятельности

УрБК, Москва, 04.07.2018. Туроператор DSBW-Tours сообщил о приостановке своей деятельности и невозможности исполнять обязательства перед клиентами и партнерами. Об этом сообщается на сайте компании.



«Мною принято тяжелое решение о приостановке деятельности моей компании — туроператора DSBW-Tours сегодня, 3 июля 2018 года, с 15.00. В сложившихся реалиях мы больше не можем исполнять свои обязательства перед клиентами и перед банком. Последние несколько лет мы честно боролись за сохранение нашего бизнеса. Наша компания стала домом для большинства сотрудников, а клиенты стали нашими друзьями, людьми, с которыми мы вместе сделали наши туры. Сегодня мы все потеряли», — поясняет руководитель организации Карен Гончаров.



По его словам, все оформленные туристы застрахованы в двух страховых компаниях: СК «Инвест-Страх» — на 50 млн руб. и СК «Орбита» — также на 50 млн руб. Этих денег должно хватить, чтобы компенсировать стоимость неоказанных услуг. В настоящее время туроператор занимается подготовкой документов по всем оформленным путевкам для подачи в страховые организации.

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