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Туроператор DSBW-Tours сообщил о приостановке своей деятельности
4 июль 2018 (13:40)
УрБК, Москва, 04.07.2018. Туроператор DSBW-Tours сообщил о приостановке своей деятельности и невозможности исполнять обязательства перед клиентами и партнерами. Об этом сообщается на сайте компании.
«Мною принято тяжелое решение о приостановке деятельности моей компании — туроператора DSBW-Tours сегодня, 3 июля 2018 года, с 15.00. В сложившихся реалиях мы больше не можем исполнять свои обязательства перед клиентами и перед банком. Последние несколько лет мы честно боролись за сохранение нашего бизнеса. Наша компания стала домом для большинства сотрудников, а клиенты стали нашими друзьями, людьми, с которыми мы вместе сделали наши туры. Сегодня мы все потеряли», — поясняет руководитель организации Карен Гончаров.
По его словам, все оформленные туристы застрахованы в двух страховых компаниях: СК «Инвест-Страх» — на 50 млн руб. и СК «Орбита» — также на 50 млн руб. Этих денег должно хватить, чтобы компенсировать стоимость неоказанных услуг. В настоящее время туроператор занимается подготовкой документов по всем оформленным путевкам для подачи в страховые организации.
«Мною принято тяжелое решение о приостановке деятельности моей компании — туроператора DSBW-Tours сегодня, 3 июля 2018 года, с 15.00. В сложившихся реалиях мы больше не можем исполнять свои обязательства перед клиентами и перед банком. Последние несколько лет мы честно боролись за сохранение нашего бизнеса. Наша компания стала домом для большинства сотрудников, а клиенты стали нашими друзьями, людьми, с которыми мы вместе сделали наши туры. Сегодня мы все потеряли», — поясняет руководитель организации Карен Гончаров.
По его словам, все оформленные туристы застрахованы в двух страховых компаниях: СК «Инвест-Страх» — на 50 млн руб. и СК «Орбита» — также на 50 млн руб. Этих денег должно хватить, чтобы компенсировать стоимость неоказанных услуг. В настоящее время туроператор занимается подготовкой документов по всем оформленным путевкам для подачи в страховые организации.
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