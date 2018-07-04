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Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о повышении ставки НДС до 20%

УрБК, Москва, 04.07.2018. Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о повышении с 1 января 2019 года ставки НДС с 18% до 20%. Документ опубликован на портале проектов законодательных инициатив (система СОЗД).



Напомним, как полагают авторы законопроекта, его принятие позволит пополнять бюджет на 620 млрд руб. ежегодно. Льготную ставку НДС в размере 10% на социально значимые товары предлагается сохранить. Также, согласно документу, вычеты на суммы НДС смогут получить автопроизводители. Послабление распространяется на приобретение товаров, работ и услуг, в том числе за счет бюджета.



«Решение по НДС — это взвешенное решение, которое позволяет получить дополнительные ресурсы на выполнение задач, поставленных президентом», — цитирует РИА «Новости» председателя бюджетного комитета Андрея Макарова, который отметил, что в первую очередь средства пойдут на здравоохранение, образование и инфраструктурные проекты.



Отметим, что предприниматели прислали в Госдуму отрицательные отзывы на законопроект и просили настаивали на компенсации им финансовых потерь. В частности, речь идет о сокращении сроков возмещения НДС для всех категорий налогоплательщиков и снижении страховых взносов.



Согласно информации о документе, поправки ко второму чтению законопроекта будут приниматься до 8 июля 2018 года.

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