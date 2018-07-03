Подписано соглашение о создании медицинского кластера в Академическом районе Екатеринбурга

Фотография пресс-службы АО «РСГ-Академическое»

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2018. Сегодня, 3 июля 2018 года состоялось подписание соглашения о создании инновационного медицинского кластера в Академическом районе Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба АО «РСГ-Академическое».Свои подписи под документом поставили все ключевые участники этого уникального проекта. Среди них — генеральный директор «РСГ-Академическое» Виктор Кривошеин, ректор УГМУ Ольга Ковтун, исполняющая обязанности НИИ ОММ Галина Мальгина, исполнительный директор некоммерческого партнерства «Уральский биомедицинский кластер» Владимир Власов. Кроме того, соглашение подписали руководители двух крупнейших в регионе больниц: Игорь Трофимов, возглавляющий Областную клиническую больницу № 1, и Олег Аверьянов — главный врач Областной детской клинической больницы № 1.«Подписанный сегодня документ открывает новую страницу в создании медицинского кластера. В нем четко определены цели и задачи проекта, взаимные обязательства его участников. В основе идеологии кластера — три основных составляющих: повышение качества и доступности высокотехнологической медицинской помощи для граждан, ускоренное развитие медицинской науки и венчурных производств, достижение нового качественного уровня в подготовке кадров для здравоохранения», — рассказали в пресс-службе.В соответствии с этой концепцией медицинский кластер в Академическом будет включать кампус Уральского государственного медицинского университета, комплекс зданий НИИ ОММ и зону инновационных производств. В марте текущего года уже заложен первый камень нового корпуса Института охраны материнства и младенчества.«Столь масштабный проект требует эффективной системы управления. Ее создание также предусмотрено соглашением. Управлять кластером будет общее собрание, в состав которого входят все участники кластера. Оно избирает Совет по развитию кластера, а при необходимости — и другие рабочие органы», — отмечают в пресс-службе.Соглашение укрепляет принцип социального партнерства, лежащий в основе создания медицинского кластера в Академическом. Символично, что в состав Совета по развитию кластера вошел министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков, который также принял участие в церемонии.